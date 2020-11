Closing Time | Let It Loose

Omdat The Rolling Stones honderd jaar bestaan, hebben ze een expositie in het Groninger Museum. Aan publiciteit geen gebrek, zelfs de nette NRC had er vier pagina’s voor ingeruimd.

En ook hier op Sargasso was er aandacht voor deze niet alledaagse tentoonstelling. Ook al vond een enkel brutaaltje in de comments dat het geen kunst mocht heten. Omdat ikzelf niet helemaal into the Stones ben, ging ik voor deze Closing Time te rade bij vriend A. te G. die wel elke keer als de Stones Nederland aandeden een kaartje kocht. ‘Let it Loose’, zei hij, ‘van Exile On Main Street. Dat mogen ze op mijn begrafenis draaien.’

Let It Loose is een wat melancholiek nummer met gevoel voor gospel gemaakt met een glansrol voor de piano. En persoonlijk hou ik dan van het gedeelte waarin die schelle blazers erbij komen. Bijzonderheidje: dit nummer schijnen The Rolling Stones nooit live te hebben gespeeld.