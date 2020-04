SG-café woensdag 08-04-2020 Dit is het Sargasso-café van woensdag 08-04-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Duitse viroloog: niet bang zijn voor elke deurklink De Duitse viroloog Hendrik Streeck constateert na uitgebreid sociaal-epidemiologisch onderzoek onder patiënten van Covid-19 dat het coronavirus in de praktijk niet of nauwelijks wordt overgedragen via oppervlakten, maar vooral wanneer mensen samen urenlang in dezelfde ruimten verblijven. Er is volgens Streeck ook geen enkele bewezen besmetting bij het inkopen, bij kappers of in restaurants. Dat stelt Streeck na onderzoek in de zwaar getroffen gemeente Gangelt, vlak naast de Limburgse grens, in de buurt van Brunssum en Sittard.

Duitsland komt Italië en Spanje tegemoet De Duitse ministers Scholz (Financiën) en Maas (Buitenlandse Zaken) pleiten voor onvoorwaardelijke steun ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. "The funds must not come with any unnecessary conditions attached, as that would be tantamount to a rerun of the austerity policy that followed the financial crisis and would lead to unequal treatment between individual member states. The European Stability Mechanism (ESM) already permits eurozone countries to borrow capital together on the same favourable conditions. For Italy, this would mean a fresh injection of 39 billion euros, and for Spain, 28 billion euros. They should be allowed to use this money for all necessary expenditures to fight the coronavirus. We don’t need a troika, inspectors, and a reform programme for each country drawn up by the Commission. What we need is quick and targeted relief. The ESM can provide precisely that if we adjust it sensibly." Aldus een artikel dat vandaag verschijnt in een aantal (Zuid-) Europese kranten.

Boris Johnson in ziekenhuis vanwege Covid-19 The Guardian was told last week that Johnson was more seriously ill than either he or his officials were prepared to admit, and that he was being seen by doctors who were concerned about his breathing. But Downing Street flatly denied that the prime minister’s health had seriously deteriorated, and insisted there were no plans at that point for him to be admitted to hospital. Het zou dus wel eens ernstiger kunnen zijn dan Johnson en zijn kabinet bekend willen hebben. Volgens Downing Street 10 is er weinig aan de hand, en is het weinig meer dan een voorzorgsmaatregel. De Guardian bericht echter dat Johnson er veel ernstiger aan toe is dan de regeringsvoorlichting wil toegeven.Het zou dus wel eens ernstiger kunnen zijn dan Johnson en zijn kabinet bekend willen hebben.

