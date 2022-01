Closing Time | Humming One Of Your Songs

Ane Brun is een norse Noorse zangeres, tegenwoordig woonachtig in Zweden, het land van ABBA. En meestal heb ik niet zoveel met vrouwelijke singer-songwriters, meisje-met-gitaar, een enkel liedje gaat meestal wel, maar een hele cd, meestal niet. Dat ik dan wel door deze licht melancholieke song van Ane Brun gegrepen wordt komt denk ik dat haar manier van zingen en het gitaarspel, me doen denken aan Nick Drake. Ik heb zelfs even gedacht, toen ik de lyrics las, dat ze verwijst naar een song van Nick Drake:

Everyday I hear your song now

Everyday

It won’t go away.

So I am humming

I am humming

One of your songs

I just know one small verse in the middle of it

But it makes me wanna hear it

On and on and on and on

I just know one small verse in the middle of it

But it makes me wanna hear it

On and on and on and on