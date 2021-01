Denis & Denis is een Kroatische synthpopband die in het Joegoslavië van 1984 een grote hit scoorde met bovenstaand nummer, dat vooral goed laat horen en zien dat ze indertijd in Rijeka goed op de hoogte waren van wat zich in Londen afspeelde. Davor en Marina, zoals ze in werkelijkheid heten, zijn er een dikke twintig jaar tussenuit geweest, maar voor nostalgici inmiddels weer te boeken.