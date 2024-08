Closing Time | De dood van Siegfried

Siegfried of Sigurd is een legendarische figuur uit Germaanse heldendichten. Het is niet duidelijk of die op een of meer historische personen teruggaat. Vanaf 1200 komen er versies van het Nibelungenlied in omloop.

Siegfried raakt bevriend met een van Bourgondië, Gunther en helpt hem Brünhilde, de krijgszuchtige koningin van IJsland tot een huwelijk te verleiden. Die geeft allerlei opdrachten aan wannabe-echtgenoten, en brengt iedereen om die daarbij faalt. Met de bovennatuurlijke attributen die Siegfried tijdens zijn jeugdige avonturen heeft bemachtigt, helpt hij Gunther de taken te volbrengen.

In ruil daarvoor laat Gunther hem trouwen met zijn zuster, Kriemhilde. Wanneer Brünhilde en Kriemhilde echter ruzie krijgen over wie er belangrijker is, bitst de laatste Brünhilde en plein public toe dat het Siegfried en niet Gunther was die haar heeft ontmaagd. Zij brengt daartoe Brunhildes riem en ring tevoorschijn, die Siegfried in de slaapkamer heeft weten te bemachtigen.

Wat niemand weet is dat Brünhilde koning Gunther met die riem aan een haak ophing, zodat ‘ie niet bij haar in bed kon komen, en dat Siegfried zijn onzichtbaarheidsmantel heeft gebruikt om Gunther te helpen, Brunhilde te overweldigen, zonder zelf gezien te worden.

Brünhilde voelt zich vernederd, en samen met de vazal Hagen spant ze samen om Siegfried uit de weg te ruimen. Gunther stemt met tegenzin in. Tijdens een jachtpartij steekt Hagen Siegfried met een speer in de rug, op de enige plek waar hij kwetsbaar was. Later zouden reactionaire Duitsers daarnaar verwijzen met de dolkstootlegende, over het verlies van WOII.

Richard Wagner vertolkte het epos in verschillende werken. Hij baseerde zich daarbij overigens wel op Noorse tradities, meer dan de Germaanse vertellingen.