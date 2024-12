Closing Time | Clap Hands

Tom Waits wordt vandaag 75 jaar: een prima gelegenheid om zijn werk nog eens onder de aandacht te brengen. Zo is ‘Clap Hands’ (van het album Rain Dogs uit 1985) alweer bijna veertig jaar oud, maar klinkt het alleszins contemporain. Het had bij wijze van spreken ook gisteren uitgebracht kunnen zijn.

Maar Waits is naast een begenadigd muzikant ook nog eens een charismatische acteur. Zo zijn de beelden uit deze clip ontleend aan de Terry Gilliam-film The Imaginarium van Dr. Parnassus (2009), waarin hij mr. Nick speelt, een verpersoonlijking van de duivel.

Andere rollen waarin hij opvalt zijn het krankzinnige slaafje van Dracula in de filmvertolking van Francis Ford Coppola uit 1992, en een eigenzinnige goudzoeker in The Ballad of Buster Scruggs (2018).

Applaus voor Tom Waits dus. Clap hands!