Closing Time | Carmelita

Gisteren ging de Closing Time over GG Allin: Punk, geweld, destructie, kabaal, rellen, drank, drugs, opschudding en psychiatrie. Maar GG Allin coverde ook songs, onder ander van de Americana/counrtry artiest Warren Zevon.

Nou kun je natuurlijk denken, wat hebben zo’n provocatieve punkartiest als GG en Warren nou gemeen? Wat zag hij in dat countryliedje van die Zevon? Wat een vreemde keuze. Maar de overeenkomst was de verslaving, de zucht naar heroïne, de methadon en de ellende die daar bij komt kijken. De herkenning. Er was iets wat hen bond: ze waren broeders.

I hear Mariachi static on my radio

And the tubes they glow in the dark

And I’m there with her in Ensenada

And I’m here in Echo Park

Carmelita hold me tighter

I think I’m sinking down

And I’m all strung out on heroin

On the outskirts of town

Well, I’m sittin’ here playing solitaire

With my pearl-handled deck

The county won’t give me no more methadone

And they cut off your welfare check

Carmelita hold me tighter