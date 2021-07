Closing Time | Ascension Of The Watchers

De zanger Burton C. Bell is een ontzettend belangrijke invloed geweest op heel veel metal uit de jaren 90 en later. Hij was één van de eerste, zo niet de eerste, die als zanger van de band Fear Factory een brute death grunt afwisselde met heldere, ‘normale’ zang (daar schreef ik hier eerder al wat over), wat sindsdien eindeloos is geïmiteerd (en . Inmiddels is Bell, na 10 studie-albums en een hoop ruzie, rechtszaken, gerommel, definitief(?) vertrokken en wat nieuws begonnen.

Dat nieuws is Ascension Of The Watchers, een gothic / alternative rock band, een stuk relaxter dan zijn eerdere werk, zonder gebrul, maar wel erg lekker.Vorig jaar kwam hun tweede album APOCRYPHA uit, waar het nummer Ghost Heart op te horen is.