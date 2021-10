Closing Time | Anak Krakatau

De vulkaan Cumbre Vieja op La Palma, Canarische Eilanden, is vandaag aan zijn 40ste dag sinds de eerste uitbarsting bezig. Inmiddels zijn er al een paar nummers over de uitbarsting verschenen. Een lang uitgesponnen klanktapijt en een hart onder de riem voor de bewoners van La Palma.

Ook over andere vulkanen zijn er liedjes gemaakt. In ieder geval over de Eyjafjallajökull, de Vesuvius, de Etna, de Pinatubo en de dode vulkaan Kilimanjaro. En natuurlijk de legendarische Krakatau, uitgebarsten in 1883 en nog steeds inspiratie voor muziek. In dit geval een lekker surfgitaarnummer.

De zwaarte van vulkaanuitbarstingen wordt gemeten in VEI, de Volcanic Explosivity Index met een schaal van 0 tot 8. De Pinatubo en de Krakatau staan beiden op een 6. De enige zwaardere eruptie in de moderne tijd (VEI 7) was van de Tambora in 1815. De Cumbre Vieja staat nog niet in de wikipedialijst met uitbarstingen.

Gelukkig zitten we in Nederland veilig, wij hebben geen vulkanen. Toch? Nou, we blijken vier vulkanen te hebben. Twee oudjes in zee en twee actieve vulkanen in het Caribisch deel van het koninkrijk.