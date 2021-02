Closing Time | 2Saxy

Had ik een mooie connectie tussen de geplande Closing Time van vandaag (Leo Perregrino) en die van gisteren (Leo P. is de bariton-saxofonist van Too Many Zooz van gister), maait reageerder spam me het gras voor de voeten weg door precies in de comments te linken naar het filmpje wat ik had ingepland voor vandaag.

Nou ja, goed werk, spam, dan kiezen we gewoon een ander. Genoeg goed Saxwerk op de wereld, onder andere van Grace Kelly: een Amerikaanse saxofoniste van Koreaanse afkomst, die op haar 18e al haar zesde studioalbum uitbracht, en met vele grootheden uit de jazz samenwerkte.

En hier doet ze dat met Leo Perregrino van Too Many Zooz, met wie ze het duo 2Saxy vormt.