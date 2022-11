Closing Time | μ-Ziq

Als je denkt, wat klinkt dit jaren ’90: dat kan wel kloppen. μ-Ziq (spreek uit ‘music’) begon als duo in 1992, Mike Paradinas ging vanaf 1993 in z’n eentje verder. Zijn muziek werd bekend in de tijd dat Aphex Twin bekend werd, en net als Aphex Twin maakt μ-Ziq IDM, vaak gemixt met drum ‘n’ bass, wat dan weer leidde tot het subgenre drill ‘n’ bass, wat minder dansbaar is (want in tegenstelling tot de naam doet vermoeden is ‘intelligent dance music’ vaak niet dansbaar). μ-Ziq maakt nog altijd zijn old-schoolmuziek, het nummer ‘Green Chaos’ staat op het deze week uitgebrachte album Hello uit.