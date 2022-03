Amsterdam ontregelt Nationale dag van de Lokale Democratie

COLUMN - door P.J. Cokema

Nog zeven dagen en dan (30 maart) worden in heel het land nieuwe gemeenteraden geïnstalleerd. Heel het land? Nee, één gemeente wenst de eeuwenoude reputatie van de eigenwijste in het land in ere te houden en heeft de beëdiging van de raadsleden een weekje eerder op de agenda van de raadsvergadering van 24 maart staan.

De gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart vallen nog onder de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Twv). Die wet is in december 2021 verlengd tot 1 juli 2022. Naast allerlei voorschriften betreffende vervroegd en veilig stemmen, is ook geregeld dat de installatie van de gemeenteraden niet acht maar veertien dagen na vaststelling van de uitslag zal plaatsvinden.

De periode tussen vaststelling van de uitslag en installatie van de gemeenteraad is verlengd om de gemeenteraden meer tijd te geven (tot en met 29 maart) voor het onderzoek van de geloofsbrieven (artikel C 4, tweede lid, Kieswet en artikel 1b Tijdelijke wet verkiezingen covid-19).

De “oude’, nu nog zittende raad moet het onderzoek ergens voor 29 maart afgerond hebben. Vervolgens moet er een raadsvergadering gepland worden waar de oude raad aftreedt. Doorgaans zal de oude raad voor het laatst bijeenkomen op dinsdag 29 maart.

Dat verzinnen wij niet, dat is terug te vinden bij de Vereniging van griffiers, die in november vorig jaar de leden al waarschuwde voor de wijziging van de datum. Ook de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) legt uit dat de nu nog zittende raad aftreedt met ingang van woensdag 30 maart.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is er van overtuigd dat 30 maart “de nieuw gekozen raadsleden worden geïnstalleerd”.

In Amsterdam is men voornemens het aftreden van de huidige gemeenteraad vanavond te laten plaatsvinden (agendapunt 21).

Tja, ik kan me voorstellen dat Amsterdam wel klaar is met al dat covid-gedoe. De stad heeft het zwaar te verduren gehad met koffiedrinkers. Dus nu vandaag toch afscheid wordt genomen van bijna alle coronamaatregelen, is er ter stadhuize wellicht gedacht: mooi moment om ook afscheid te nemen van de oude raad.

Maar daarmee verstoort Amsterdam wel wat de Nationale dag van de Lokale Democratie had kunnen zijn.