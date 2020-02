Amerika gaat een lelijk verkiezingsjaar tegemoet

ANALYSE - Pete Buttigieg is een rat en Bernie Sanders een leugenaar. Wat een verenigd front had moeten zijn tegen President Trump, verandert in een venijnige voorverkiezingen waar over en weer met modder wordt gegooid. Nu Buttigieg samen met Sanders nipt de voorverkiezingen in Iowa lijkt te hebben gewonnen, is het hek van de dam.

Het was niet zo zeer de uitkomst die in eerste instantie de aandacht trok, maar het rampzalige proces. De mobiele app waarmee de resultaten doorgegeven konden worden, bleek erratisch en de telefoonlijnen waren onderbezet. Het resultaat was dat de Democratische partij de uitslag niet op tijd bekend kon maken. Drie dagen na de caucus wachten we nog steeds op de laatste 3% van de stemmen.

Een rat

Op sociale media was men verenigd in woede over het proces. Het duurde niet lang voordat de kandidaten met halve overwinningsspeeches kwamen. Pete Buttigieg ging hierin het verst. Hij verklaarde zichzelf tot winnaar van de Iowa caucus. Achteraf bleek hij een punt te hebben wat betreft de uitslag: de jonge burgemeester eindigde samen met Sanders aan top. Desalniettemin duurde het niet lang voordat aanhangers van de andere kandidaten hun woede op Buttigieg richtten.

Buttigieg zou een rat zijn, of een CIA-spion. Het feit dat de campagne van Buttigieg een digitaal product had besteld bij dezelfde softwareproducent van de defecte app diede Iowa caucus had verziekt, gaf de rondgaande complottheorieën extra brandstof. Dat in combinatie met de vertraagde resultaten leidde tot beschuldigingen van fraude aan Buttigieg’s kant.

Doemscenario

Naarmate andere staten hun stemrondes gaan houden, zal de onderlinge verdeeldheid er niet beter op worden. Dit kan behoorlijk schadelijk zijn voor de Democraten in november. Door Sanders of Warren te nomineren loopt de partij het risico gematigde Democraten af te schrikken. Het leveren van een gematigde kandidaat kan op zijn beurt betekenen dat de linkervleugel van de partij mentaal afhaakt.

Deze doemscenario’s betekenen echter niet de doodskus voor de partij. Twaalf jaar geleden vormde de pittige strijd met Hillary uiteindelijk geen bedreiging voor de uiteindelijke overwinning van Obama. Sterker nog, misschien was het juíst de strijd die Obama de media-boost gaf die hij nodig had.

En in 2016 lukte het de Republikeinse partij om na een heftig-verdeelde verkiezingsstrijd (met vallen en opstaan) zich achter Trump te verenigen. De strijdbijl tussen Trump en prominente Republikeinen als Ted Cruz, die hem datzelfde jaar nog een pathologische leugenaar noemde, werd begraven. Zo ook kan de universele haat voor Trump onder de Democraten als bindmiddel werken tussen de fracties in de partij.

Verscheuring

Naast verdeeldheid onder Democraten, lijkt ook het conflict tussen de Democraten en Republikeinen te escaleren. Afgelopen woensdag maakten Republikeinen een einde aan de impeachmentprocedure. Op de Republikeinse senator (en de voormalige presidentskandidaat) Mitt Romney na, zag de partij het verfoeilijke gedrag van hun president door de vingers.

Dat heeft impeachment-proces bij beide kanten veel rancune heeft bezorgd, bleek al enkele dagen daarvoor. Na afloop van Trump’s State of the Union toespraak weigerde de president om, conform traditie, Speaker Nancy Pelosi een hand te geven. Pelosi liet het er niet bij zitten en verscheurde de speech van Trump voor de ogen van de circa duizend aanwezigen.

Op hoop van zegen

Al met al gaat Amerika een lelijk verkiezingsjaar tegemoet. Voorafgaand aan de presidentiële verkiezingen zullen de kandidaten nog een hele hoop verdachtmakingen uiten. De uitkomst zal naast enthousiasme aan een zijde, ongetwijfeld voor veel teleurstelling en frustratie in een andere vleugel zorgen.

Het wordt hopen dat tegen november, de Democraten verenigd zijn in hun woede tegen Trump. Tot die tijd, voeren de Democratische kandidaten fel campagne. Dat de beste moge winnen.