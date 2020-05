4 mei anders

cc Flickr FaceMePLS photostream Herdenkingsveld razzia Putten

Vandaag wordt heel gewoon anders, net als andere dagen die anders zijn geworden. Toch even opletten of de jaarlijkse Dodenherdenking vandaag door alle aanpassingen boven de traditionele 4 mei-dagen zal uitsteken.

En dan doelen ik niet op het gewijzigde vlagprotocol. “Normaal gesproken” mag op 4 mei de vlag pas vanaf 18.00 uur halfstok buiten worden gehangen. Vandaag mag het de hele dag.

U bent natuurlijk ook nieuwsgierig naar hoe leeg de Dam zal zijn. De koning en zijn lief gaan een krans leggen, maar “in aanwezigheid van alleen minister-president Rutte, burgemeester Halsema van Amsterdam en voorzitter Verbeet van het Nationaal Comité”. Ik vermoed dat voor de handhaving er toch wel wat meer mensen bij aanwezig zullen zijn.

Het lijkt me een mooi, sereen beeld: twee figuren die over een immens leeg plein lopen. Als symboliek voor alle mensen die we vandaag missen.

Waar ik wel naar uitkijk, of “uitluister” is de aan de twee minuten stilte voorafgaande taptoe. Het 4 en 5 mei-comité “omarmt het initiatief van de Oranjevereniging in Etten-Leur” en hoopt dat om 19:58 uur en 30 seconden door heel Nederland trompettisten de taptoe zullen spelen.

Ik verwacht een fraai stukje “minimal music out of phase”, want dat krijgen ze nooit spatgelijk. En dat is mooi.

Overigens zei de voorzitter van de Oranjevereniging in Etten-Leur heel oprecht in Trouw dat hij niet de eerste was met het idee. Op Sargasso wisten we dat al.

Even nieuwsgierig ben ik ook naar de virtuele bloemleggingen bij oorlogsmonumenten. Als het goed is liggen er vandaag 15.212 bosjes tulpen verspreid over ruim 75 oorlogsmonumenten in het land. Het 4 en 5 mei-comité is blij met de hoeveelheid donaties aan deze actie, maar vooralsnog is nergens te vinden hoe en waar wij het allemaal kunnen zien. Misschien komt dat vandaag hier nog.

Maar goed, dat is allemaal landelijk gebeuren. Hoe gaat het vandaag bij u in de buurt? Weke bijzondere herdenkingen zijn er in het land?