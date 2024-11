De heren van Blackberry Smoke namen violiste Amanda Shires in de arm voor deze cover van Tom Petty and the Heartbreakers uit 1982.

Eigenlijk doen ze het veel te romantisch klinken, want het lied voert een misnoegde minnaar op, die de nukken en streken van zijn lief meer dan beu is. Ze kan gaan, bitst hij haar toe. Maar beter dan hem zal ze waarschijnlijk niet vinden.