Zweden naar rechts

Het rechtse blok staat op winst.

Het rechtse blok onder leiding van de Moderate partij zou 176 zetels halen tegenover de 173 zetels van het linkse blok onder leiding van de sociaaldemocratische premier Magdalena Andersson. Aanvankelijk leek zij een nipte overwinning te behalen. Alleen stemmen per post en stembiljetten uit het buitenland kunnen hier nog verandering in brengen. Een definitief resultaat is mogelijk pas woensdag beschikbaar, zei de Zweedse verkiezingsautoriteit. Geen van beide partijen claimde de overwinning op de avond.

De sociaaldemocraten boekten wel winst (van 28,3 naar 30,5%), in tegenstelling tot de Moderate partij. Maar de grootste winst was voor de extreemrechtse partij Zweden Democraten (SD) die 20,6% van de stemmen haalde (was 17,5%). En in tegenstelling tot vier jaar geleden heeft rechts nu samenwerking met de SD niet uitgesloten.