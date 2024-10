Wopke vrijgepleit

Slechts drie nieuwe Europese commissarissen komen meteen door de screening van het Europees parlement.

Het Europees parlement onderzoekt eventuele belangenverstrengeling van de voorgedragen EU-commissarissen. Bij 23 van hen heeft de onderzoekscommissie extra vragen over belangenverstrengeling, drie zijn goedgekeurd: De Poolse kandidaat Piotr Serafin, Olivér Várhelyi uit Hongarije en Wopke Hoekstra.



Hoekstra is “een voorbeeld om te volgen” als het gaat om het openbaar maken van informatie, zei een van de parlementsleden. Maar de Left Group zei in een persconferentie na de vergadering dat hij alsnog de klanten bekend moet maken waarvoor hij werkte toen hij in dienst was bij McKinsey. De verschillende fracties in het parlement bleken het niet altijd eens te zijn. Manon Aubry van de Left Group: “Het is een nep-proces omdat er niet voldoende tijd is om het goed te controleren en omdat het achter gesloten deuren gebeurt.”

In november zullen alle kandidaten in het parlement aan de tand worden gevoeld.