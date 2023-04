UvA stelt Laurens Buijs op non-actief

In de afgelopen periode heeft Laurens Buijs UvA-collega’s en andere wetenschappers op sociale media onder meer “monsters”, “extremisten”, “corrupt” en “levensgevaarlijk” genoemd. Vergelijkbare berichten met een dreigende, eisende, en beschuldigende inhoud heeft hij ook aan collega’s gestuurd via mail, Teams of Whatsapp. (…) Wat de UvA betreft is de grens bereikt. De UvA vindt deze uitlatingen onacceptabel, omdat die de veiligheid van wetenschappers en de veilige werkomgeving van collega’s bedreigen.

De Universiteit van Amsterdam heeft docent sociale wetenschappen Laurens Buijs per direct op non-actief gesteld. Buijs is al enkele maanden verwikkeld in een publiekelijk conflict met de universiteit om wat hij beschouwt als de kneveling van de academische discussie door ‘woke’ gedachtengoed van studenten en docenten.

Buijs kwam nationaal in de belangstelling te staan na een stuk in het universiteitsblad waarin hij zich kritisch uitliet over de intolerantie van progressieve studenten en hij de notie van een non-binaire gender afdeed als “een lege hype” en bestempelde als vorm van “extremisme”. Critici van Buijs wezen vervolgens op zijn geringe publicaties en eigenaardige blogposts, waarin hij stelling nam tegen coronavaccinaties en het opnam voor de antisemitische complotdenker David Icke, die meent dat de wereld stiekem bestuurd wordt door reptielachtige wezens.

Op Twitter liet Buijs zich de afgelopen maanden regelmatig in felle, negatieve bewoordingen uit over het universiteitsbestuur, academische collega’s maar ook over Sigrid Kaag en virologe Marion Koopmans. Daarnaast stelde hij het slachtoffer te zijn van een hetze door de UvA en links Nederland, die hem monddood zouden willen maken.

Afgelopen week nam Buijs onder meer hoogleraar Gender & Sexuality Sarah Bracke (UvA) op de korrel, door haar te omschrijven als “een extremist die tegenstand doortrapt uit de weg ruimt” en “levensgevaarlijk”. Ook UvA-decaan Agneta Fischer moest het ontgelden. Zij zou “onbewust onbekwaam” zijn, een “brokkenpiloot met zelfoverschatting”, aldus Buijs, en enkel in het zadel gehouden worden omdat ze de ‘machtsagenda’ van het College van Bestuur uitvoert.

Voor de UvA lijkt de maat nu vol. Overigens benadrukt de universiteit dat de op non-actiefstelling van Buijs losstaat van het klokkenluidersonderzoek waarom Buijs heeft gevraagd, en dat het Buijs zich verder vrij staat “zich publiekelijk te mengen in debatten over non-binariteit of willekeurig welk ander onderwerp.”