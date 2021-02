Stop de behandeling van de Wet Gegevensverwerking

Een verzoek tot het controversieel verklaren van het wetsvoorstel Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (35447) (WGS) is ingediend bij de Eerste Kamer door het Platform Burgerrechten, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), de FNV en anderen.

De organisaties achten het onjuist dat een voor de privacy ingrijpend wetsvoorstel verder wordt behandeld na de Toeslagenaffaire, de recente berichtgeving over het Inlichtingenbureau en een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer over het gebruik van algoritmes in de dienstverlening van de overheid.

De WGS is in december door de Tweede Kamer zonder veel publieke aandacht aangenomen. Maar nu blijkt dat enkele partijen die er voor hebben gestemd vraagtekens zetten bij de wet. Recente affaires hebben duidelijk geleid tot een andere beoordeling.

Dus als er één onderwerp controversiëel verklaard moet worden voor Rutte III dan lijkt dit wetsontwerp daar toch wel voor in aanmerking te komen. Het seniorenconvent van de Eerste Kamer beslist dinsdag over dit verzoek.