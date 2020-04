SG-café zondag 05-04-2020 Dit is het Sargasso-café van zondag 05-04-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Mesdagfonds slikt kritiek op RIVM in De forse kritiek van boeren op het RIVM is misplaatst geweest. Dat geeft nu ook het Mesdag Zuivelfonds impliciet toe.

Klimaatconferentie Glasgow uitgesteld De volgende ronde in de wereldwijde onderhandelingen over de aanpak van de klimaatverandering wordt uitgesteld . De conferentie was in november gepland in Glasgow. De VN, het Verenigd Koninkrijk en Italië (gastlanden) hebben besloten de bijeenkomst tot nader order uit te stellen vanwege de coronacrisis. De meeste landen lopen achter bij het realiseren van de doelen die in 2015 op de conferentie in Parijs zijn vastgesteld. In Glasgow zouden nieuwe afspraken worden gemaakt om het proces ter beperking van de opwarming van de aarde te versnellen.

COVID-19 in Rusland: 'Er is een tekort aan alles' Zodra de coronapandemie in Rusland escaleert, zal het alle bestaande systematische problemen in het Russische medische apparaat blootleggen, zo stellen Russische artsen. De artsen kochten nu al vaak hun eigen materiaal omdat er geen geld is. Beschermende kleding hebben ze niet of nauwelijks (in de VS trouwens vaak evenmin). Ook is er een groot gebrek aan personeel. In 2018 werden alle hulpverpleegkundigen ontslagen en opnieuw ingehuurd als conciërges, omdat die laatsten in een categorie vielen waarvan de lonen niet beschermd waren. Die 'conciërges' zouden wel gek zijn als ze in coronavleugels gaan werken.

