Jules Deelder overleden Nachtburgemeester, spartafan en allround bijzonder mens

Staatssecretaris Snel treedt af Nog voor het debat in de Tweede Kamer over de kwestie van het ten onrechte stopgezette kinderopvangtoeslagen, las staatssecretaris Snel een verklaring waarmee hij verklaarde niet verder te kunnen . De zwartgelakte dossiers die gedupeerde ouders vorige week ontvingen van de Belastingdienst kregen, leidde er toe dat de staatssecretaris nu te weinig steun in de Kamer meent te hebben.