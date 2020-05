SG-café zaterdag 02-05-2020 Dit is het Sargasso-café van zaterdag 02-05-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Carillonprogramma op Dag van de Arbeid Groepsbijeenkomsten om de Dag van de Arbeid te vieren zijn natuurlijk uitgesloten. Maar er zijn veel alternatieven bedacht. In Deventer zal stadsbeiaardier Bauke Reitsma van 12.30 tot en met 13.30 uur een speciaal programma uitvoeren op het carillon van de Lebuïnustoren . Het programma (Improvisaties op liederen in het kader van de Dag van de Arbeid): De Internationale – International socialistisch volkslied Solidariteitslied van Brecht/ Weil Socialistenmars van Gramm/ Levita Wat zullen we drinken…of Op socialisten…van Bots Zwart wit van Frank Boeijen Meneer de president.. van Boudewijn de Groot/ Lennaert Nijgh Universal soldier van Bob Dylan “Dublin City 1913” – de arbeidersstrijd 1913-1916, geschreven door Donagh MacDonagh Bella Ciao – Italiaanse partijdige lied Bandiera Rossa – Geschreven door Carlo Tuzzi 1908 Solidarity Forever Sar Oomad Zemestoon – Lied van de Organisatie van de Iraanse People’s Fedai Guerrillas Morgenrood (Troelstra/De Nobel) De Solidarity Song – linkse pro-revolutie song van Hanns Eisler Song of the United Front – Duitse arbeidsmarkt lied, Hanns Eisler en Bertolt Brecht Houd het Fort – Engels Transport Workers Solidariteit voor altijd – Anti-kapitalistische union nummer geschreven door Ralph Chaplin 1915

Scheepstoeters op de Dag van de Arbeid Spits uw oren vandaag om 12 uur. Scheepvaartkapiteins over de hele wereld laten wellicht de scheepshoorns, in de havens waar zij op dat moment zijn. Een initiatief uit solidariteit met de meer dan 1,6 miljoen zeevarenden over de gehele wereld en tevens ter ondersteuning van vakbondscampagnes om bemanningswisselingen te vergemakkelijken. Vele duizenden zeevarenden hadden al lang afgelost moeten worden, maar door de coronacrisis is dat nagenoeg onmogelijk, door allerlei (vooral reis-)restricties die er gelden.

Burgemeester van Praag mogelijk mikpunt Russisch moordcomplot Een Russische spion zou drie weken geleden per vliegtuig met een koffer ricine zijn aangekomen, en door de Russische diplomatieke dienst naar de ambassade zijn vervoerd, aldus de Tjechische krant Respekt, die zich baseert op bronnen binnen de veiligheidsdiensten. Het dodelijke gif zou bestemd zijn om de Russische burgemeester Zdeněk Hřib om het leven te brengen. Die ligt op ramkoers met Moskou. Eerder had 'ie bedisseld dat het plein waar de Russische ambassade aan ligt werd omgedoopt tot het Boris Nemtsov-plein, vernoemd naar Ruslands populairste oppositiepoliticus, die in 2015 om het leven werd gebracht. Onlangs heeft Hřib een standbeeld van een Russische oorlogsheld uit WOII laten verwijderen. Dat zo'n provocatie ze in Rusland niet koud laat, blijkt wel uit het feit dat een commissie van het Russische ministerie van Defensie heeft voorgesteld metrostation 'Praag' in Moskou te hernoemen in 'Maarschalk Konev'. Of Zdeněk Hřib de Russische veiligheidsdienst daadwerkelijk zo'n doorn in het oog is dat ze hem om het leven zouden brengen, kun je je afvragen.