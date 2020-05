SG-café woensdag 20-05-2020 Dit is het Sargasso-café van woensdag 20-05-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café dinsdag 19-05-2020 Dit is het Sargasso-café van dinsdag 19-05-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café maandag 18-05-2020 Dit is het Sargasso-café van maandag 18-05-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

'Duitsland verstoort interne markt met coronasteun' EU-Commissaris Margarethe Verstager maakt zich zorgen over de verschillen in de staatssteun die de lidstaten aan bedrijven verstrekken. De helft van de door de EU goedgekeurde Corona-steun gaat naar de Bondsrepubliek. Het risico bestaat dat hierdoor de concurrentie op de interne markt wordt verstoord en het economisch herstel wordt vertraagd, zei Vestager tegen de Süddeutsche Zeitung - "en dat is tot op zekere hoogte al gebeurd".

SG-café zondag 17-05-2020 Dit is het Sargasso-café van zondag 17-05-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café zaterdag 16-05-2020 Dit is het Sargasso-café van zaterdag 16-05-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Hoe bestrijd je een crisis sociaal en verstandig? De prijs van de crisis van 2008 werd betaald door burgers: de lonen werden jarenlang bevroren of daalden zelfs, de werkloosheid liep hard op, de belastingen gingen omhoog, er werd bezuinigd op publieke voorzieningen. De belastingen voor bedrijven daarentegen werden juist verlaagd. Vastgoedbeleggers verdienden goud geld dankzij de geldverruiming van de Europese bank, banken werden met overheidsgeld gered. Deze combinatie – mensen die de prijs betalen terwijl de veroorzakers en degenen met het grote geld de dans ontspringen – wakkerde het populisme aan. De reactie op de vorige crisis is dus geen aantrekkelijk recept voor een volgende keer. Hoe zou het anders kunnen? (via) Begin vorig jaar beschreef Mirjam de Rijk 14 stategieën om bij een volgende economische crisis toe te passen. Helaas zeer actueel nu de gevolgen van de coronacrisis ook economische een grote impact heeft . Belangrijk doel van deze strategieën: niet de rekening eenzijdig bij de burgers leggen.

SG-café vrijdag 15-05-2020 Dit is het Sargasso-café van vrijdag 15-05-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café donderdag 14-05-2020 Dit is het Sargasso-café van donderdag 14-05-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.