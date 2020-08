SG-café donderdag 20-08-2020 Dit is het Sargasso-café van donderdag 20-08-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Foodwatch: suikerindustrie volgt strategie tabaksfabrikanten Het Kenniscentrum Suiker en Voeding (KSV) gebruikt in grote lijnen dezelfde strategieën als 'Big Tobacco' om de wetenschap te beïnvloeden Negen Nederlandse wetenschappers hebben sterke banden met KSV.

Alle negen wetenschappers doen publiekelijk uitingen in lijn met de belangen van de suikerindustrie: in wetenschappelijke publicaties, KSV-publicaties, YouTube-filmpjes, congressen, workshops en de media.

Voor 6 van de 9 wetenschappers was er (op meerdere momenten) onvoldoende transparantie over hun toenmalige betrokkenheid bij KSV.

