Rutgers klaagt ultra-conservatieve Civitas Christiana aan wegens desinformatie

​Kennis- en expertisecentrum Rutgers heeft de ultraconservatieve stichting Civitas Christiana gedagvaard wegens het verspreiden van leugens en laster over de Week van de Lentekriebels. Deze jaarlijkse projectweek biedt basisschoolleerlingen lessen over relaties, seksualiteit en weerbaarheid. Rutgers heeft juridische stappen ondernomen om ouders en leerkrachten te ondersteunen en desinformatie tegen te gaan. Hieronder bekijken we kort een aantal van de claims van Civitas Christiana. En we realiseren ons direct dat de stichting het überhaupt noemen van deze dingen waarschijnlijk al indoctrinatie vindt en een schematische tekening van geslachtsdelen al pervers.

Valse claim Waarom onjuist Bron van weerlegging Kinderen leren masturberen op school Geen enkel lesmateriaal moedigt masturbatie aan. In de bovenbouw wordt het onderwerp hoogstens benoemd, met uitleg dat het privé gebeurt. Rutgers, Pointer Kleuters krijgen transgenderboeken en geslachtsverandering wordt aangemoedigd Er zijn verhaaltjes over jezelf mogen zijn. Geen medische of transitie-inhoud wordt behandeld, zeker niet bij jonge kinderen. NOS, Rutgers Kinderen krijgen porno of pervers materiaal te zien Lesmateriaal bevat hooguit eenvoudige tekeningen van het menselijk lichaam voor educatieve doeleinden. Geen pornografie. Parool, Rutgers De week is LHBT-indoctrinatie Er is aandacht voor diversiteit, zoals gezinnen met twee vaders of moeders. Dit gebeurt op een informatieve en inclusieve manier. Rutgers Rutgers normaliseert pedofilie Ongefundeerde complottheorie. Rutgers leert kinderen juist grenzen aan te geven en zichzelf te beschermen tegen ongewenste aanraking. NOS, Rutgers