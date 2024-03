Rechts Amerika waarschuwt voor links in Europa

Het EU-VS-forum legt de dreiging van de extreem liberale agenda bloot.

Voormalige Trump-functionarissen die nu in de consultancy werken, lanceren een organisatie die ‘de westerse beschaving wil redden door een licht te laten schijnen op het schadelijke beleid dat uit de Europese Unie komt’.

Een paar citaten:

‘Medicare voor iedereen… het beëindigen van de Amerikaanse energie-onafhankelijkheid… het verbieden van auto’s op gas… massale censuur van de vrijheid van meningsuiting. We horen deze gevaarlijke ideeën van pratende hoofden en politici van Amerikaans links, maar vragen we ons ooit af waar ze vandaan komen? Ze zijn niet hier ontstaan, ze zijn bedacht door E.U. bureaucraten in Brussel. De enige manier om te voorkomen dat deze catastrofale ideeën Amerika en de westerse beschaving zoals wij die kennen vernietigen, is door ze bij de bron af te snijden.’

‘Door middel van rigoureus onderzoek en publieke bewustmakingscampagnes wil het EU-VS Forum een einde maken aan het radicale beleid dat uit de EU voortkomt en ervoor zorgen dat de EU een thuisbasis wordt voor het op gezond verstand gerichte beleid dat de westerse beschaving al honderden jaren heeft geholpen bloeien . De toekomst van Amerika en de wereld hangt af van het succes van deze inspanning.’

Mocht u zich de komende maanden in de aanloop naar de Europese verkiezingen afvragen waar al die anti-EU geluiden vandaan komen, dan lijkt het EU-VS forum een goede kandidaat. Op de vraag van Politico wie de campagne financierde, vertelde een bron die bekend was met de plannen dat er geen Russische financiering was, maar gaf geen commentaar op de vraag of Hongaars geld achter de inspanning zat.