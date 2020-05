SG-café donderdag 07-05-2020 Dit is het Sargasso-café van donderdag 07-05-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Polen stelt presidentsverkiezingen uit Polen stelt verkiezingen uit na dreigende regeringscrisis Voor het eerst in de vijf jaar dat Kaczynski’s partij aan de macht is, heeft hij Polen niet zijn wens kunnen opleggen. Zijn coalitie blijkt breekbaar.

Risico's investering in fossiele brandstoffen steeds groter Fossiele investeringen van pensioenfondsen verzwaren economische klap De waarde van pensioenfonds ABP's investeringen in fossiele brandstoffen is vanaf eind vorig jaar tot het dieptepunt op 16 maart dit jaar met 44 % gedaald, terwijl de waarde van de rest van het portfolio met 26 % afnam. Dit blijkt uit een simulatie op basis van de publiek beschikbare aandelenportefeuilles van pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn, uitgevoerd door onderzoeksbureau Profundo in opdracht van Both ENDS. De simulaties laten zien dat de risico’s van investeren in de fossiele-brandstoffensector steeds groter worden. [ persbericht Both Ends

COVID-19: Alsmaar meer doden "RIVM meldt kleinste aantal doden", "Minder doden en minder ziekenhuisopnamen", "Laagste aantal cornonadoden" De krantenkoppen houden de moed er in. Maar inmiddels is de grens van 5000 overledenen gepasseerd, zijn er meer dan 11.000 ziekenhuisopnamen (geweest). Hoeveel mensen er niet in ziekenhuizen maar thuis ziek zijn of waren weten we niet, wel dat er 40.770 mensen positief getest zijn. De RIVM-update van vandaag bewijst opnieuw dat we met de ernstigste virusbesmetting te maken hebben in de laatste 75 jaar vrijheid. Er valt veel te herdenken, weinig te vieren.

