Polen beschuldigt Poetin

Polen ziet Poetin achter migrantencrisis aan de grens met Wit-Rusland.

Loekasjenko zou namens het Kremlin uit zijn op een ‘hybride oorlog’. Polen verdedigt zich aan de grens met 12.000 militairen tegen de ‘eeuwige vijand’. De Poolse premier Morawiecki zei gisteren in het parlement:

“Dit is de meest recente aanval van Loekasjenko, die een uitvoerder is. Degene die dit mogelijk maakt is president Poetin, die vastberadenheid toont in een scenario voor de wederopbouw van het Russische rijk, het scenario waartegen wij, alle Polen, ons krachtig moeten verzetten”.

Ook Horst Seehofer, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken wees naar Moskou.

Intussen hebben Polen, Duitsland, noch de EU een antwoord op de crisis aan de grens waar al minstens tien mensen van kou, honger en dorst zijn omgekomen. The Border Group – een groep NGO’s die actief is in het grensgebied – riep de Poolse regering op om een humanitaire corridor te creëren en de media, maatschappelijke groeperingen en medici toe te laten tot de gesloten zone.

Polen heeft hulp van andere landen en van de Europese grenswacht Frontex afgewezen. EU-vice-president Margaritis Schinas zou de komende dagen naar de belangrijkste landen van herkomst en doorreis worden gestuurd “om ervoor te zorgen dat ze optreden om te voorkomen dat hun eigen onderdanen in de val trappen die door de Wit-Russische autoriteiten zijn gezet.”

Felix Bender keert zich op Social Europe tegen het beeld dat migranten door Loekasjenko/Poetin als ‘wapens’ worden ingezet tegen de EU: