Orbán verliest

Viktor Orbán heeft in Peter Magyar een Europees gezinde uitdager

Tisza, de nieuwe partij van Fidesz-dissident Magyar heeft bij de Europese verkiezingen in Hongarije bijna 30% van de stemmen behaald. Fidesz blijft de grootste met 44%, maar haalde met coalitiepartner KDNP het slechtste resultaat in tijden. De opkomst was 15 procentpunten hoger dan vijf jaar geleden. Fidesz krijgt 11 van de 21 te verdelen zetels, Tisza 7, het linkse blok 2 en de extreemrechtse Mi Hazank 1.

Magyar is ongeveer even conservatief als zijn voormalige partijleider. Hij oogstte succes met zijn belofte de corruptie aan te pakken en Hongarije weer aan te laten sluiten bij de EU. Magyar zou zich het liefst aansluiten bij de EVP, de oude partij van Orbán. Daarover moet de komende tijd nog beslist worden. De definitieve verhoudingen in het Europarlement zullen pas duidelijk worden als de bijna honderd niet-gebonden zetels een plek hebben gekregen in een van de partijfamilies.