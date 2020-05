Ook BP weet al dertig jaar dat fossiele brandstoffen bijdragen aan klimaatverandering

Een vergeten documentaire laat zien dat BP al sinds 1990 op de hoogte was van de oorzaken en gevolgen van de opwarming van de aarde

Follow the Money ontdekte dat BP net als Shell al heel lang op de hoogte was van de gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Blijkt uit de documentaire What makes weather?

Onder begeleiding van dramatische muziek vertelt de voice-over: ‘Onze gehele energieslurpende levensstijl en onze afhankelijkheid van op koolstof gebaseerde brandstoffen is vandaag de dag een reden tot zorg. Wanneer men steenkool, olie of gas verbrandt, komen er koolstofdioxide en andere reactieve gassen vrij. Sinds de industriële revolutie is het gebruik van deze grondstoffen verhonderdvoudigd. De afgelopen veertig jaar is er door het massaal afbranden van de tropische regenwouden nog meer koolstofdioxide in de atmosfeer terechtgekomen. Het heeft tijd gekost om te beseffen wat voor schade deze extra koolstofdioxide kan veroorzaken.’

Een interessant detail is dat oliebedrijf Shell een jaar na de publicatie van What makes weather? haar eigen documentaire over de opwarming van de aarde uitbracht: A climate of concern. Deze film leek ook uit het publieke geheugen te zijn verdwenen, tot journalistiek platform De Correspondent in 2017 de film opnieuw publiceerde.

