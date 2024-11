Olijven oogsten op de Westbank is dodelijk

Israëlische kolonisten vormen al tientallen jaren een gewelddadige plaag voor de lokale Palestijnse bevolking.

Vooral tijdens de olijvenoogst, die voor de Palestijnen daar van levensbelang is. Dit jaar bereikt het kolonistengeweld een piek, blijkt uit een rapportage van de VN-organsatie OCHA.

Zo werden tussen 1 en 24 oktober 180 aanvallen van kolonisten op negentig Palestijnse gemeenschappen geregistreerd, waarvan 60 procent gerelateerd aan de olijfoogst. De VN waarschuwt voor het gevaarlijkste oogstseizoen ooit. In de eerste week van oktober alleen al werden negen Palestijnen gedood. Het weekoverzicht van 15-21 oktober beschrijft de dood van een 59-jarige vrouw, moeder van zeven kinderen, die tijdens de olijfoogst zonder aanleiding met kogels werd doorzeefd. In die ene week werden 41 aanvallen van kolonisten geregistreerd, waarvan 24 gericht op de olijfoogst. Een van de beschreven voorbeelden speelde zich af bij het dorp Yatma, waar drie groepen van circa tweehonderd kolonisten Palestijnse boeren aanvielen. Daarop werden de boeren door Israëlische militairen met geweld verwijderd. Toen zij terugkwamen bleek duizend kilo geoogste olijven gestolen, naast 18 ladders en vijftig matrassen (die bij de oogst de olijven opvangen). Tien families raakten alles kwijt. Sinds 7 oktober 2023 werden er elf ontvolkt. Tegelijkertijd werden 43 nieuwe Israëlische ‘buitenposten’ (beginnende nederzettingen) gesticht. Dit naast de uitbreiding van ‘officiële’ nederzettingen, die in hoog tempo plaatsvindt. Ziehier het doel van het almaar toenemende geweld.

[ overgenomen van The Rights Forum