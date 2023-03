Nieuwe wapens met EU-subsidie

De financiële compensatie voor wapenleveranties van de EU-lidstaten aan Oekraïne leidt tot interne spanningen, schrijft Politico.

Het European Peace Facility fonds is bedoeld om de militaire steun van de lidstaten aan Oekraïne onderling zo eerlijk mogelijk te verdelen. Gegevens van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie (EDEO) van de EU laten zien dat zes landen hun terugbetalingsclaims hebben berekend op basis van de aankoopprijs van nieuwe materialen, in plaats van de werkelijke huidige waarde van wat ze naar Oekraïne hebben gestuurd.

Estland loopt daarbij voorop. “Ze sturen oud materiaal naar Oekraïne en kopen gloednieuw materiaal voor zichzelf, gefinancierd met EU-geld”, zei een EU-diplomaat over Estland. Punt is dat vervanging van het oude materiaal niet mogelijk is omdat het niet meer in de handel is. “Ze hebben bijvoorbeeld Strelas [oude Sovjet-schouderraketten] naar Oekraïne gestuurd, maar eisten vergoeding voor moderne Stingers, die natuurlijk meer capaciteiten hebben en een veel hogere prijs hebben.” Estland claimt met EU-geld een hogere bijdrage te leveren aan de verdediging van Oekraïne dan andere landen.

De wapenfabrikanten zullen er blij mee zijn.