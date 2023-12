Motie in Amerikaans congres: trek uitleveringsverzoek Assange in

Acht leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben een motie ingediend om af te zien van de uitlevering van Julian Assange

De indieners zijn zes Republikeinse en twee Democratische afgevaardigden. Ze stellen ‘dat reguliere journalistieke activiteiten worden beschermd onder het Eerste Amendement, en dat de Verenigde Staten alle aanklachten tegen en pogingen tot uitlevering van Julian Assange moeten intrekken.’

Wikileaks oprichter Assange zit al vier en een half jaar gevangen in de Belmarsh gevangenis in Londen. De VS hebben zijn uitlevering gevraagd op grond zeventien aanklachten wegens overtreding van de Spionagewet en één aanklacht wegens samenzwering om computercriminaliteit te plegen. Assange wordt aangeklaagd voor voor het publiceren van geheime documenten uit de VS in 2010 en 2011.

De indieners benadrukken dat de bewijzen voor overtreding van de spionagewet en de computercriminaliteit verre van sluitend zijn. Ze vinden dat voortzetting van de uitleveringsprocedure in strijd is met het First Amendment: ‘de persvrijheid is essentieel om de openbaarheid te bevorderen en is een cruciale waarborg voor onze Republiek.’

De congresleden wijzen ook op de mogelijke gevolgen van de vervolging van Assange:

De succesvolle vervolging van de heer Assange op grond van de Spionage Act zou een precedent scheppen waardoor de Verenigde Staten journalisten kunnen vervolgen en gevangen zetten voor door het Eerste Amendement beschermde activiteiten, waaronder het verkrijgen en publiceren van informatie, iets dat regelmatig voorkomt.

Het is niet duidelijk wanneer de motie in stemming wordt gebracht. De kans dat die wordt aangenomen mag niet te groot worden ingeschat. Maar, zoals Kevin Gosztola constateert,