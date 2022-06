Macron gaat ‘derde ronde’ verliezen

In de laatste opiniepeilingen staat de partij van president Macron op verlies.

De parlementsverkiezingen in Frankrijk worden wel de ‘derde ronde’ van de presidentsverkiezingen genoemd. President Macron is in de tweede ronde als winnaar uit de bus gekomen, maar zijn partij La République en Marche (LREM) gaat zondag a.s. naar verwachting flink inleveren. Volgens sommige voorspellingen verliest LREM de meerderheid in het parlement. Het nieuwe linkse blok NUPES (Nouvelle Union Populaire écologique et sociale) onder leiding van Jean-Luc Mélenchon komt qua stemmenpercentages in de polls op gelijke hoogte met LREM. Het districtenstelsel kan Macron in de beslissende ronde van de verkiezingen op 19 juni alsnog aan voldoende zetels kunnen helpen om een cohabitation te voorkomen. Een meerderheid in het parlement die niet op zijn hand is zou de nieuwe president aanmerkelijk minder armslag geven dan in zijn eerste regeerperiode.