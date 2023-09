Luchtvervuiling in Europa raakt vrijwel iedereen

Uit onderzoek van het Britse blad Guardian blijkt dat 98% van de Europeanen zeer schadelijke vervuilde lucht inademt.



Bijna tweederde van de Europeanen woont in gebieden waar de vervuiling door fijnstof meer dan het dubbele is van wat in de WHO-richtlijnen als bovengrens staat.

Het kaartje in het Guardian artikel laat zien dat de ernstigse vervuiling optreedt in het oosten en zuiden van Europa. Noord-Macedonië is het zwaarst getroffen. Als je de vervuiling wilt ontlopen moet je verhuizen naar de Scandinavische landen.

‘The Guardian werkte samen met vervuilingsexperts om een interactieve kaart te maken waarop de zwaarst getroffen gebieden op het continent te zien zijn. De metingen hebben betrekking op PM2,5 – kleine deeltjes in de lucht die meestal worden geproduceerd door de verbranding van fossiele brandstoffen. Sommige daarvan kunnen door de longen en in de bloedbaan terechtkomen en bijna elk orgaan in het lichaam aantasten. De huidige WHO-richtlijnen stellen dat de jaargemiddelde concentraties van PM2,5 niet hoger mogen zijn dan 5 microgram per kubieke meter (μg/m3). Uit de nieuwe analyse blijkt dat slechts 2% van de Europese bevolking in gebieden binnen deze limiet woont. Experts zeggen dat PM2,5-vervuiling jaarlijks ongeveer 400.000 doden veroorzaakt op het hele continent.‘