Kan een Likoedman in Nederland vice-premier worden?

PVV’er Markuszower: oud geval van wapenbezit en een AIVD-melding hoeven ministerschap niet te blokkeren

Hij staat bekend om radicale teksten over vluchtelingen en ‘gestoorde’ rechters, de AIVD omschreef hem ooit als integriteitsrisico. En toch zou PVV-Kamerlid Gidi Markuszower (46) minister van Asiel en Migratie kunnen worden. Hoe zit het met de screening van kandidaten voor het kabinet?

Een terechte vraag van Het Parool. De AIVD waakt over de democratie en de rechtsstaat en let op mogelijke dreigingen uit het buitenland. In het verleden heeft de dienst in dat kader ook Geert Wilders gevolgd vanwege zijn intensieve contacten met Israëlische diplomaten en politici.

Ter herinnering een artikel van Huib Modderkolk en Tom Krelingh in de Volkskrant van 2 december 2016. Enkele citaten:

In de bijna twintig jaar dat Wilders in de Kamer zit, steunt hij het land onveranderlijk. Hij reist er talloze malen heen, bezoekt er invloedrijke personen en kan binnenlopen bij het hoofdkantoor van het Israëlische leger in Tel Aviv. Hij onderhoudt goede contacten met de ambassade in Den Haag, de inmiddels overleden oud-premier Ariël Sharon is een van zijn politieke voorbeelden.

Wilders neemt – als hij in 2004 voor zichzelf begint – Elliott Wagschal als beleidsmedewerker in dienst. Dat is opmerkelijk, want Wagschal komt rechtstreeks van de Israëlische ambassade.

Een andere opmerkelijkheid is het frequente bezoek van de Israëlische ambassadeur Harry Kney-Tal (2005-2011) in de beginjaren van de PVV. PVV’ers zien hem soms wekelijks met zijn assistent naar de Tweede Kamer lopen. Het leidt tot een aanvaring met Kamerlid Hero Brinkman. ‘Ik laat me niet gebruiken voor de Israëlische zaak. Ik wil mijn handen vrij kunnen hebben’, zegt hij tegen Wilders. Brinkman vindt het schadelijk voor de PVV als de partij dient als marionet voor de Israëlische regering.

Ook ontmoette Wilders meerdere malen de hoge Israëlische generaal Amos Gilad. In de week dat Wilders hem bezoekt in december 2008 schrijft de Israëlische krant Haaretz dat Gilad feitelijk verantwoordelijk is voor de veiligheid van Israël. ‘Hij heeft meer invloed op Israëls beleid dan velen die hoger dan hem in de overheidshiërarchie staan.

Een bron uit de veiligheidsdiensten: ‘Ik bezocht regelmatig de jaarlijkse inlichtingenconferentie in Herzliya in Israël. Het viel me vaak op dat de taal die je daar hoort dezelfde is als die van Wilders over de islam. Exact dezelfde analyses, hetzelfde wereldbeeld, dezelfde tekst. Ik heb intern vele malen gezegd: ‘Jongens, dit kan geen toeval meer zijn. Daar moet iets zitten.” Maar, zegt hij erbij, ‘ik kan het niet bewijzen. Sterker, ik heb nog niet het begin van bewijs dat Wilders een pion van Israël is.’