Jansa verliest in Slovenië

In Slovenië heeft de nieuwe groene partij Gibanje Svoboda onder leiding van Robert Golob de verkiezingen gewonnen.

Gibanje Svoboda (Vrijheidsbeweging) kreeg 34% van de stemmen, goed voor 41 zetels. De SDS van zittend premier Jansa behaalde 27 zetels. Er is nu ruimte voor een centrum-linkse regering van de gematigd groene GS en de sociaaldemocraten die 7 zetels wonnen. Gibanje Svoboda richt zich op de volledige afschaffing van fossiele brandstoffen, afvalvermindering, de lancering van miljardeninvesteringen in hernieuwbare energiebronnen, duurzame mobiliteit, zelfvoorziening op het gebied van energie en voedsel, evenals de groene transformatie van industrie en landbouw.

De vraag is of Trump-aanhanger Jansa zijn nederlaag gaat toegeven. Pro-SDS-mediakanalen beweerden Russische inmenging in de verkiezingen. Hoewel deze bewering niet in de gerenommeerde Sloveense media is verschenen, tweette de Europese Volkspartij – waar Janša lid van is – zondag vanaf haar officiële account dat ze bezorgd was over “mogelijke Russische inmenging in de Sloveense verkiezingen, een gevolg is van de stevige en ondubbelzinnige steun van Slovenië aan Oekraïne.”