Israël zet cybermonitoring in tegen coronavirus

De telefoons van coronapatiënten in het land worden nu een maand lang gevolgd door de binnenlandse inlichtingendienst.

Voor zo’n vorm van cybermonitoring is in Israël normaliter goedkeuring van het parlement vereist. Premier Benjamin Netanyahu wist dat proces te omzeilen door een noodregeling.

Haaretz: ‘Government approves regulations permitting collection of data without court order, circumventing Knesset in the process. Data can be stored until regulations, which can be extended, expire .’

