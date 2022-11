Hoe wapenuitgaven de klimaatcatastrofe versnellen

De belangrijkste bevindingen uit het rapport Climate Collateral van het Transnational Institute, Stop Wapenhandel en Tipping Point North South:

– De rijkste landen geven 30 keer zoveel uit aan krijgsmachten als aan klimaatfinanciering.

– De stijging van de militaire uitgaven heeft geleid tot een stijging van de uitstoot van militaire broeikasgassen, die momenteel 5,5% van de totale uitstoot van broeikasgassen uitmaken.

– In plaats van klimaatfinanciering te verstrekken, verkopen deze landen wapens aan 40 van de meest klimaatgevoelige landen, waardoor conflicten en instabiliteit worden aangewakkerd naarmate de klimaatcrisis verergert

Co-auteur van het rapport Nick Buxton van Transnational Institute: ‘Dit rapport laat zien dat klimaatverandering de nieuwste nevenschade van oorlog is geworden. Er zijn nog maar een paar jaar om actie te ondernemen om de klimaatcrisis aan te pakken, maar de legers van de wereld gooien olie op het vuur. De 2,1 biljoen dollar aan wereldwijde militaire uitgaven leidt ertoe dat geld wordt onttrokken aan klimaatactie, de uitstoot toeneemt en conflicten in de meest klimaatgevoelige landen worden aangewakkerd. Als we onze planeet willen verdedigen, moeten we dringend de spanningen de-escaleren en vreedzame oplossingen voor conflicten vinden. Er is geen veilige natie op een onveilige planeet.’

[persbericht Stop Wapenhandel]