Griekenland: proces tegen 24 hulpverleners, onder wie ook een Nederlander

In Griekenland is vandaag een proces begonnen tegen 24 hulpverleners die bij Lesbos bootvluchtelingen hebben geholpen. Ook de 74-jarige Nederlander Pieter Wittenberg staat terecht. De hulpverleners worden beschuldigd van spionage, mensensmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie. De hulpverleners kunnen tot 25 jaar gevangenisstraf krijgen.

Pieter Wittenberg werd in 2018 aangeklaagd omdat hij in 2016 en 2017 vluchtelingen had geholpen. Wittenberg zelf zegt bij RTL Nieuws: ”Ik heb niets illegaals gedaan. Ik heb geen migranten aan boord genomen om ze naar de kust te brengen, maar alleen boten in veiligheid gebracht. Ook is het niet illegaal om mensen op het vasteland van kleding en eten te voorzien.”

RTL Nieuws voegt aan haar bericht toe:

Niet alleen in Griekenland zijn er rechtszaken tegen hulpverleners. Ook in andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Malta zijn er vergelijkbare processen . De Europese Commissie heeft daarom een wetsvoorstel ingediend waarin staat dat het geven van hulpverlening niet mag worden aangemerkt als mensensmokkel. Maar dat voorstel heeft nog geen goedkeuring: ook Nederland staat nog niet achter de wet. En: Wat de uitspraak ook wordt, Wittenberg blijft achter zijn acties staan: ”Ik wil geen enkele regering tarten, maar dit moet worden gedaan. Als we dit niet zouden mogen doen, is het gebeurd met ons fatsoen en onze humanitaire waarden.”

Het zou van groot fatsoen getuigen als demissionair Rutte III de Grieken oproept onmiddellijk het proces te staken.

