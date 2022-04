Europese steun Palestina hervatten

Vijftien EU-landen dringen aan op hervatting steun aan Palestina.

EU Commissaris Olivér Várhelyi wil de uitbetaling van EU-middelen aan de Palestijnen uitstellen. Binnen de Commissie is er onenigheid over een voorstel om de financiering van de Palestijnse Autoriteit afhankelijk te stellen van veranderingen in de Palestijnse schoolboeken, die volgens critici antisemitische teksten bevatten en aanzetten tot geweld.



De vijftien landen,waaronder België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Zweden en Finland schrijven:

‘Zoals u weet, bevindt de Palestijnse Autoriteit zich in een uitdagende situatie en ervaart zij een ernstige fiscale crisis, nog verergerd door de inflatie van de olie- en tarweprijzen veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. De EU-doelstelling, en de doelstelling van de internationale gemeenschap, moet zijn de Palestijnse Autoriteit te versterken. De aanhoudende vertraging bij het vrijgeven van EU-bijstand risico’s het tegenovergestelde effect hebben. Het is essentieel dat we de financiering zo snel mogelijk vrijmaken.’

Eerder was al duidelijk dat het voorstel van Várhelyi onder de lidstaten geen meerderheid kreeg. De budgetcommissie van het Europees Parlement nam vorige week een motie aan van Liberalen en Christendemocraten die de inhoud van de Palestijnse schoolboeken scherp veroordeelt. De Europarlementariërs baseren zich op een rapport van de Israëlische NGO Impact-se. De leiders van de fracties Socialisten & Democraten, Groenen en Links in het Europees Parlement hebben Commissiechef Ursula von der Leyen opgeroepen om het geld vrij te geven.