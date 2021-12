CO2-uitstoot digitale sector ongeveer evenveel als van de luchtvaart.

Uit onderzoek van GreenIT, in opdracht van de Europese Groenen, blijkt dat digitale technologie een enorme impact op het milieu heeft.

De impact van de techsector op het milieu wordt voor 75% veroorzaakt door de productieprocessen van de apparaten zelf. Datacentra en netwerken, zoals WiFi of 4G, zijn verantwoordelijk voor het resterende kwart. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat voor de productie en het gebruik van onze digitale apparaten per Europeaan gemiddeld 225 kg per jaar afval geproduceerd wordt.

Europarlementslid Kim van Sparrentak: “We moeten minder apparaten produceren. Er moet wetgeving komen die verplicht dat apparatuur langer meegaat. Techbedrijven verzinnen steeds manieren om ons steeds nieuwe apparaten te laten kopen: van software veroudering en dure reparaties tot zoveel mogelijk uitzonderingen op garantie. Zo moet iedereen om de paar jaar een nieuwe laptop of telefoon aanschaffen. Dit onderzoek laat zien dat deze praktijken funest zijn voor het milieu en zelfs onze klimaatdoelen in gevaar brengen. We moeten nu ingrijpen met sterke rechten voor consumenten, ook als die tegen de financiële belangen van de grote (tech)bedrijven ingaan.”

[persbericht GroenLinks Europa]