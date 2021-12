Andersson alsnog premier van Zweden

Magdalena Andersson is opnieuw gekozen als premier van Zweden. Met een nieuwe uitdaging.

Vorige week werd zij als eerste vrouwelijke premier van het land gekozen. Ze moest toen dezelfde dag alweer aftreden omdat de minderheidscoalitie van Groenen en Sociaaldemocraten uit elkaar viel na een conflict over de begroting. Andersson is deze week opnieuw als premier gekozen, nu van een minderheidsregering van uitsluitend Sociaaldemocraten, omdat er net geen meerderheid was in het parlement om dat te verhinderen. In het Zweedse staatsrecht kan een premier benoemd worden en regeren zolang niet een meerderheid van 175 parlementsleden daar expliciet tegen stemt.

Andersson heeft tot de verkiezingen in september volgend jaar de kans de Sociaaldemocraten in de race te houden voor de regeringsmacht. Ze heeft een ambiteiuze agenda. Politicoloog Lisa Pelling:

De meest ontmoedigende taak voor Andersson zal ongetwijfeld zijn om de controle over het sterk geprivatiseerde socialezekerheidsstelsel van Zweden terug te krijgen. Eens het land met de grootste publieke sector in het westen, blinkt Zweden nu uit in neoliberalisme, met marktmechanismen op alle gebieden.

Als zij niet slaagt staan centrum-rechtse partijen klaar om de macht over te nemen. Met steun van de extreemrechtse Zweden Democraten. Het cordon sanitaire dat sinds de vorige verkiezingen door centrum-rechts in acht werd genomen is inmiddels opgeheven.