Al meer dan 116 journalisten gedood in Gaza

Sinds de start van de Israëlische oorlog tegen Hamas op 7 oktober 2023 al meer dan 116 journalisten zijn gedood in Gaza.

Dat meldt CPJ, het Committee to Protect Journalists

“Sinds het begin van de oorlog in Gaza betalen journalisten de hoogste prijs – hun leven – voor hun verslaggeving. Zonder bescherming, apparatuur, internationale aanwezigheid, communicatie of voedsel en water doen ze nog steeds hun cruciale werk om de wereld de waarheid te vertellen”, aldus CPJ-programmadirecteur Carlos Martinez de la Serna in New York. “Elke keer dat een journalist wordt gedood, gewond raakt, gearresteerd of gedwongen wordt om in ballingschap te gaan, verliezen we fragmenten van de waarheid.”

De Europese Journalistenfederatie (EFJ) heeft eerder samen met het CPJ een open brief verstuurd aan Josep Borrell, de EU-vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en de Europese Commissie. Daarin wordt opgeroepen om de onderhandelingen over het Europese associatieverdrag met Israël te staken vanwege het schenden van mensenrechten en oorlogsrecht.

Bron: Villamedia