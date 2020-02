Wet staat Grand Prix-teams niet toe door strandreservaat te rijden

De gemeente Noordwijk overtreedt waarschijnlijk de wet als zij toestaat dat drie Grand Prix-teams begin mei door het strandreservaat Noordvoort mogen rijden op weg naar het racecircuit in Zandvoort. Dat stellen de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid in de Provincie Zuid-Holland. Volgens hen staan zowel de Algemene Plaatselijke Verordening als de Wet natuurbescherming een dergelijke verstoring van het dieren- en plantenleven ter plekke niet toe.

Begin mei vindt de Dutch Grand Prix Formule 1-race plaats op het circuit in Zandvoort. Ook de provincie Zuid-Holland krijgt te maken met de gevolgen van deze race. Veel bezoekers en ook drie Grand Prix-teams maken in die periode gebruik van hotels en campings in en rond Noordwijk.

Die gemeente heeft laten weten dat ze van plan is de drie Grand Prix-teams toe te staan om drie dagen lang via het strand van Noordwijk naar Zandvoort te rijden. Daarbij doorkruisen ze onder meer het strandreservaat Noordvoort, een drie kilometer lang natuurgebied tussen beide gemeenten, precies op de grens van Zuid-Holland en Noord-Holland. Het is een stiltegebied voor onder meer vogels en zeehonden, waar mensen zo veel mogelijk worden geweerd. Het werd in mei 2019 officieel geopend.

Volgens de ‘Strategische agenda Kust Zuid-Holland’ zijn de rustige stranden tussen Hoek van Holland en Noordwijk, die liggen voor Natura 2000-duingebied, toegevoegd aan het natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat geldt ook voor het strandreservaat Noordvoort voor het deel dat in Zuid-Holland ligt.

Ontheffing

In een persbericht schrijft de gemeente Noordwijk dat er met natuurorganisaties overleg is gevoerd over het plan om door Noordvoort te mogen rijden. Daarvoor zou ontheffing worden verleend voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Maar in een artikel in het Noordhollands Dagblad van 13 februari valt te lezen dat de betrokken natuurorganisaties helemaal niet enthousiast zijn om die ontheffing te verlenen.

De kwestie is voor de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid in Zuid-Holland aanleiding om vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten. Zij wijzen erop dat de APV niet de enige wettelijke regeling is waarmee in dit geval rekening moet worden gehouden.

Wet natuurbescherming

Op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) zou de gemeente Noordwijk een zogeheten quick-scan moeten laten uitvoeren. Zo’n scan maakt onder meer inzichtelijk wat de mogelijke negatieve effecten zijn op beschermde diersoorten. Als daaruit blijkt dat er een Wnb-vergunning nodig is voor het verstoren van een beschermde diersoort (bijvoorbeeld de zeehond) of broedvogels, kan deze niet worden afgegeven zo stellen de twee provinciale politieke partijen, want er is geen enkel (wettelijk) belang voor zo’n verstoring.

De Partij voor de Dieren en de PvdA willen daarom van het provinciebestuur weten of Noordwijk bij de provincie Zuid-Holland een quick-scan heeft ingediend voor het vervoer over het strand. En ook of Zandvoort hetzelfde heeft gedaan bij de provincie Noord-Holland. Ook vragen beide partijen het provinciebestuur aan welke voorwaarden het gemotoriseerd vervoer over het strand bij Noordvoort moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Wnb-vergunning.

Geen motorverkeer op strand

Als uit de quick-scan blijkt dat er een Wnb-vergunning nodig is, dan kan die niet worden verleend vanwege het ontbreken van een wettelijk belang, stellen Partij voor de Dieren en PvdA. Ook vragen zij zich af of Formule 1-races tot de sportactiviteiten horen die volgens de ‘Strategische agenda Kust Zuid-Holland’ kust in de duinen mogelijk moeten zijn. Ze vinden dat Zuid-Holland en Noord-Holland op dit punt met een eensluidende visie moeten komen en geen gemotoriseerd verkeer over het strand moeten toestaan.

Bovenstaand artikel betreft een persbericht van de Provinciale Statenfracties van Partij van de Dieren en PvdA