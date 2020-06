Trump ingezet voor Poolse presidentsverkiezingen

ELDERS - Zondag kiest Polen een nieuwe president.

De Poolse president Andrzej Duda gaat zondag in de verkiezingen voor een tweede termijn. De kandidaat van PiS, de conservatieve partij ‘Recht en Rechtvaardigheid’, heeft met ruim 40% in de polls een flinke voorsprong op de andere kandadidaten. Maar niet genoeg om in één ronde gekozen te worden. En het is allerminst zeker dat dit in de tweede ronde wel zal lukken als hij alleen komt te staan tegenover oppositiekandidaat Rafał Trzaskowski.

Duda heeft in zijn functie als president in de verkiezingscampagne een grote voorsprong opgebouwd op de andere kandidaten. De coronacrisis maakte campagne voeren in de afgelopen maanden erg moeilijk, behalve voor de president die de staatsmedia tot zijn beschikking had om dagelijks in beeld te komen. Toch lijkt er ook in de rijen van PiS twijfel te bestaan over Duda’s succes. Nadat begin mei een poging mislukte om Duda door middel van een stemming per brief zonder een problematische tweede ronde aan de macht te houden heeft de PiS nu twee zware wapens ingezet: Trump en de homofobie.

Liefde beloond

In vergelijking met West-Europa is Trump bij een groot deel van de Poolse bevolking nog steeds erg populair. Misschien is het beter te zeggen: de liefde voor de VS als beschermende wereldmacht tegen boze buur Rusland wordt gekoesterd. En het conservatisme van de huidige Amerikaanse president spreekt veel PiS-aanhangers ook wel aan. En dus reisde Duda deze week naar Washington. Want beelden van presidentskandidaat Duda met de Amerikaanse president zijn goud waard in de verkiezingscampagne. De campagnestaf van PiS plakte er meteen maar een hele reeks ontmoetingen met andere belangrijke regeringsleiders aan vast om duidelijk te maken dat Polen met Duda een rol kan spelen op het wereldtoneel.

Trump had bij het bezoek van de Poolse presidentskandidaat een paar dagen voor de verkiezingen ook nog een belangrijk cadeau dat eventuele twijfelaars aan Duda gunstig zou moeten stemmen. Hij zei er over na te denken om een deel van de troepen die de VS uit Duitsland gaan terugtrekken over te plaatsen naar Polen. Zonder enige mededeling aan zijn bondgenoten kondigde Trump onlangs aan dat hij 9.500 troepen gaat terugtrekken uit Duitsland. Duitsland geschoffeerd, NAVO-secretaris Stoltenberg en bondskanselier Merkel in verlegenheid gebracht en gemor aan het thuisfront. Trump verklaarde zijn beslissing door nog eens zijn ontevredenheid uit te spreken over de trage verhoging van defensieuitgaven bij zijn Europese bondgenoten. Polen is een van de weinige uitzonderingen, zei hij deze week bij het bezoek van Duda. En ze zijn ook bereid voor de troepenverplaatsing te betalen, zo lichtte hij zijn cadeau aan de Poolse president toe.

“LGBT ideologie”

De tweede lijn om de Polen aan zijn kant te krijgen bestaat uit een aanval op de LGBT-gemeenschap. Volgens Duda is de ideologie van de homobeweging vergelijkbaar met het communisme. Nadat de Amerikaanse ambassadeur een opmerking gemaakt had over discriminatie krabbelde hij wat terug, maar zijn partijgenoten schrikken nergens meer voor terug. Een Europarlementslid voor PiS twitterde dat Polen op z’n mooist is zonder homo’s. Volgens andere parlementariërs van deze partij, die het christelijk geloof hoog in het vaandel heeft staan, zijn homo’s geen normale mensen, al ze al als mensen beschouwd kunnen worden. Duda heeft geen afstand genomen van dit soort huiveringwekkende uitspraken. Het is bijna te pijnlijk om het op te schrijven. Maar dit gebeurt dus en dit is ook Europa.

De harde homo-vijandige campagne volgt op een al jaren aanhoudende stroom van homofobische uitlatingen en acties van het Poolse politieke establishment. Zo verklaarden conservatieve burgemeesters hun gemeente als LGBT-vrije zone. Ook Duda’s voornaamse uitdager, de liberaal Trzaskowski is voorzichtig in zijn uitspraken over het homohuwelijk, waarvan hij weet dat bijna de helft van de Poolse kiezers er tegen is. “Rafał Trzaskowski was een ‘regenboogkandidaat’ bij de lokale verkiezingen om burgemeester van Warschau te worden”, zegt Ewa Bujacz, een biseksuele activist en kinderpsychiater. ‘Tijdens de presidentsverkiezingen verkocht hij ons om het conservatievere electoraat van PO aan te trekken … Een groot deel van onze gemeenschap voelt zich verraden.’

Een homoseksuele presidentskandidaat

Robert Biedroń is de hoop voor de Poolse LGBT-gemeenschap. Hij is kandidaat voor Lewica, een verbond van zijn eigen op Macron’s En Marche geïnspireerde beweging “Lente”, de linkse SLD en de links-radicale Razem. Hij staat voorlopig op 4% in de polls, maar het gaat er natuurlijk om dat zijn stem gehoord wordt. Hij krijgt ook steun van zijn moeder Helena Biedron, die aanhaakt bij de de Poolse familiecultuur. Tegen Duda zei ze: ‘Het is pijnlijk en schadelijk wat u over onze kinderen zegt. We zijn bang voor onze kinderen. We willen ze niet kwijtraken alleen omdat iemand die kwetsende woorden hoort ervoor kiest om te slaan, te spugen, te doden of zelfmoord te plegen.’