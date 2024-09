Quote du Jour | Libanon

Onlangs vond ik een oud krantenknipsel uit augustus 1982 over Libanon. Met een getuigenis over wat Israël daar toen heeft aangericht in vluchtelingenkampen van Palestijnen. Schokkend als je kijkt naar wat er nu gebeurt in Libanon. Het terrorisme lijkt in de staat Israël ingebakken.

Enkele citaten uit het bericht onder de kop ‘Aanvallen Israël ook gericht tegen burgers’

‘Wat het Israëlisch leger aanricht in West-Beiroet is het beste te omschrijven als genocide.’ Dit zei de verpleegkundige Tineke Vlug uit Utrecht op Schiphol bij haar terugkeer uit Beiroet. Ze heeft er elf maanden gewerkt in een ziekenhuis, uitgezonden door het Medisch Comité Palestina dat dit ziekenhuis van de Palestijnse Rode Halve Maan (Rode Kruis) had geadopteerd. Het is de Israëli’s niet te doen om militaire projecten, ze hebben het ook gemunt op burgerdoelen, de gewone Palestijnse en Libanese mannen, vrouwen en kinderen. Als voorbeeld noemt zij het gebruik van fosforbommen die gruwelijke brandwonden veroorzaken en waaraan al vele mensen na hevige pijnen zijn overleden. Daarnaast het gebruik van cluster- en fragmentatiebommen. Dit zijn bommen met hele kleine bommetjes en daarin ijzeren splinters die het lichaam van mensen doorzeven. Zelf heeft Vlug twee Palestijnse kinderen behandeld van wie de benen waren afgeslagen nadat zij een ballpoint hadden opgeraapt die vervolgens explodeerde. De Israëli’s werpen ook speelgoed en ballpoints af die exploderen als ze worden opgepakt. Van de vluchtelingenkampen rond West-Beiroet is zeventig procent vernietigd. De Palestijnse bevolking bivakkeert op het strand of in boomgaarden in het zuiden, vertelt de verpleegkundige.

Dat was 1982. En dan nu de actualiteit:

Meer dan duizend mensen kwamen om het leven in de afgelopen anderhalve week en 6.300 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Daarmee komt het totale aantal doden in Libanon sinds 7 oktober vorig jaar, toen Hamas Israël aanviel en Israël terugsloeg in Gaza, uit op 1640 (NRC 28-9). Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid heeft het conflict in Gaza nu al 35.000 Palestijnen het leven gekost, oftewel 250 mensen per dag. Het aantal kinderen dat gedood werd, wordt op minstens 14.100 geschat. Meer dan 78.800 Palestijnen, waarvan 12.000 kinderen raakten gewond. Deze aantallen stijgen iedere dag. Het is een situatie die de afgelopen maanden nauwelijks is veranderd. 31 procent van de kinderen onder de twee jaar, of 1 op de 3 kinderen, lijdt aan acute ondervoeding in het noorden van Gaza. Dat is een verdubbeling van de 15,6 procent die in januari werd vastgesteld. (Unicef 24-9).

NRC columniste Hassnae Bouazza, vrijdag in de NRC: