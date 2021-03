Quote du Jour | Het voelt weer als slavernij

Het voelt weer als slavernij. Alsof iemand mijn huis in loopt en me opdraagt die handdoek daar op te rapen. Doe dit, doe dat. Maar ik ben een volwassene, ik heb zelfbestuur.

Aldus Grisha Heyliger-Marten, parlementslid van Sint-Maarten, gisteren in het AD. Nederland stelt zich volgens een deel van het parlement “neokoloniaal” en “racistisch” op bij het verstrekken van coronanoodsteun. De parlementsleden hebben dan ook een petitie ingediend bij de Speciaal Rapporteur voor racisme, discriminatie en xenofobie van de VN met het verzoek hiernaar onderzoek te doen.

In ruil voor 30 miljoen euro coronahulp gaan drie door Nederland benoemde afgevaardigden controleren of Sint-Maarten genoeg hervormt. Zo niet, dan kan de financiering stopgezet worden.

,,Je kunt geen soevereiniteit opeisen in ruil voor schuld’’, vindt advocaat Choharis. ,,Doen ze in de pandemie hetzelfde met Nederlandse bedrijven, lokale overheden, steunpakketten voor Europese landen, hulp aan andere landen? Het antwoord is nee. Waarom dan wel met deze overwegend zwarte bevolking in de voormalige Antillen?’’