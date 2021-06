Quote du Jour | De grenzen van tolerantie

Minister Sander Dekker heeft aanvullende maatregelen aangekondigd ter voorkoming van de ondermijning van de rechtsstaat die mogelijk wordt gemaakt door donaties uit niet-Europese landen aan maatschappelijke organisaties (lees: moskeeën).

Dekker motiveert deze maatregelen als volgt:

“Het propageren van haat tegen andersdenkenden, het aanzetten tot geweld en extremisme, of antidemocratisch gedachtengoed verspreiden. Daarvoor is geen plek in Nederland. Organisaties die zich hiermee bezighouden, moeten daarom stevig bestreden worden. In een rechtsstaat kunnen we niet onbeperkt tolerant zijn tegen intolerantie.”

De grenzen van de tolerantie blijven discutabel. Op een verzoek uit de Tweede Kamer om conversietherapieën voor homo’s in orthodox-christelijke gemeenschappen te verbieden reageert het kabinet zeer genuanceerd.

Voor het aanzetten tot beschadiging van mensen die anders zijn is kennelijk wel plek in Nederland.

D66 Kamer Jeanet van der Laan:

“Homoseksualiteit is geen ziekte die genezen moet worden, of iets onwenselijks, waar je mensen even van af moet helpen. Je seksuele identiteit is onderdeel van wie je bent, in Nederland moet daar alle vrijheid voor zijn. Het is te gek voor woorden dat in ons land nog steeds homogenezingen plaatsvinden om iemands identiteit te veranderen of te onderdrukken.”