Kunst op Zondag verkent zomers kunst trio in Tilburg

REPORTAGE - He zomermaanden zijn voor velen heerlijke vakantiemaanden. Wat dacht je van een dagje Brabant met een bezoek aan Tilburg? Voor Kunst op Zondag wil ik graag drie zomerse cultuur tips met je delen. In museum De Pont hangt een mysterieuze mist rondom het werk van Laure Prouvost. Het Textielmuseum vraagt in de groepstentoonstelling ‘Makers on Materials‘ om aandacht voor vijf natuurlijke materialen in de kunst. In de groene oase van de Oude Warande kun je de beeldententoonstelling ‘Lustwarande – Arbos‘ verkennen. Tussen het groen ontdek je hier hedendaagse sculpturen van nationale en internationale kunstenaars in hout.

De Pont Museum: In the Mist of it all

De volledige titel van de solotentoonstelling van de Franse kunstenaar Laure Prouvost (Lille, 1978) is In the Mist of it all, above front tears. Met je hoofd in de mist lopen is ook wat je hier ervaart. In de grote zaal hangt een grote dikke witte wolk en daaronder bewegen zich bijzondere vogels tussen de bezoekers. Prouvost was voor de voorbereiding van haar expositie in het Nationaal Museum in Oslo, stond ze letterlijk met haar hoofd in de wolken. Dit idee inspireerde haar voor de grote wolk in De Pont. In de fantasiewereld van Prouvost wonen fantasie dieren zoals de vogels die we hier zien. Sierlijke glazen vogels op het Venetiaanse eiland Murano geblazen. Plukjes wit strand, twee vissen die een fontein maken door water naar elkaar over te spugen. Twee ‘zomerhoeden’ waarin je je moet onderdompelen om de dansers in de tuin van De Pont te zien. Als je mijn inleiding misschien warrig vindt, nodig ik je uit om hier de site van Laure Prouvost te openen voor nog meer fantasie.

‘In the Mist of it all, above front tears’ van Laure Prouvost is nog tot en met 18 augustus 2024 te ontdekken in Museum De Pont in Tilburg. Kijk hier voor de details. MK is geldig.

Textielmuseum: Makers on Materials

Op een zo’n vijf minuten lopen van De Pont ligt het Textielmuseum. Net als De Pont is het Textielmuseum nauw verbonden met de textielgeschiedenis van Tilburg. Je bent te gast in een voormalige textielfabriek en dat zie je en ruik je. Naast het TextielLab worden hier jaarlijks verschillende tentoonstellingen georganiseerd. Deze zomer staan zeven kunstenaars centraal die allemaal één specifiek materiaal hebben onderzocht en daar mee aan de slag zijn gegaan. Christien Meindertsma (vlas); Thierry Oussou (katoen); Rosana Escobar (fique); Caroline Bach (rubber); Asli Hatipoglu (zijde) en duo Marjo van Schaik en Dasha Tsapenko (wol). Via deze link kom je op een website waarop verschillende video’s staan met de hier genoemde kunstenaars.

De wollendekenfabriek

Vóór de komst van het dekbed, sliepen de meesten van ons tijdens koude nachten onder een wollendeken. Aabe staat sinds 1811 voor kwaliteitsdekens. Hoe deze wollendekens tussen 1900 en 1940 in ons land werden gemaakt kun je zien op de begane grond van de voormalige textielfabriek. In de museumwinkel zijn allerlei producten te koop die hier in het TextielLab zijn gemaakt of door kunstenaars die er een tentoonstelling hebben of hadden.

‘Makers on Materials’ is tot en met 3 November 2024 te verkennen in het Textielmuseum in Tilburg. Kijk hier voor de details. Museumkaart geldig.

LUSTWARANADE : Arbos, hout in hedendaagse sculpturen

Lustwarande het platvorm voor hedendaagse beeldende kunst in Tilburg organiseert jaarlijks een internationale beeldenexposities in park De Oude Warande. Het thema voor de editie is ARBOS (latijn voor bomen), hout in hedendaagse sculpturen. Hout speelde eeuwenlang een belangrijke rol in de kunst. Door de groeiende belangstelling voor het Antropocene gedachtegoed is er nu weer een groeiende belangstelling voor het gebruik van hout. In de voorgaande exposities van Lustwarande waren altijd wel een of twee sculpturen van hout te zien. In deze 14de editie zie je alleen maar werken van hout, tussen het groen in de Oude Warande.

Tien deelnemers

De selectiecommissie van Lustwarande presenteert deze zomer tien kunstwerken van zowel nationale als internationale kunstenaars. Als ik het werk van Gerbrand Burger (NL, 1976) zie, krijg ik het gevoel dat ik naar een eerbetoon aan de eikenmeubels uit Oisterwijk sta te kijken. Momentary Constellation in Becoming (1) is een installatie waarin Burger de grenzen opzoekt tussen kunst, design, esthetiek en functionaliteit en tussen natuur en cultuur. Dit parkdeel verder verkennend zoek ik op locatie 8 naar het werk van de Braziliaanse kunstenaar Henrique Oliveira (1973). Dit keer niet op de grond, maar hoog in de bomen. De Pau-Caroço (8) lijken op twee overrijpe vijgen. In het routeboekje worden ze beschreven dat ze doen denken aan hybride lichaamsdelen, afkomstig uit een schemergebied tussen het planten- en dierenrijk. Er lijkt minder te raden bij de Three Graces (9) van Maria Roosen (1957). Het klassieke beeld van de drie gratiën (MR noemt ze Louise, Jeanne en Simone) vormde de inspiratiebron voor de Three Graces. Roosen werkt veel met de thema’s lichamelijkheid, vruchtbaarheid, groei, liefde en dood. Wie de Three Graces in het groen ontdekt, legt vrijwel direct de link met het mannelijk geslachtsorgaan. Maar de rechtopstaande uitstulpingen lijken ook op paddestoelen.

Het eindigt In Bed

Het routeboekje geeft bij elke sculptuur een introductie, daarom is het fijn om het boekje bij de entree te kopen. Wij neem altijd onze fiets mee zodat we op een ontspannen manier de kunstwerken tussen het groen kunnen verkennen. Dit keer vraagt het wel om extra stuurmanskunst omdat regelmatig grote waterplassen de doortocht moeilijker maken. Mijn advies zorg voor goede wandelschoenen. Op het einde van de tocht ontdek ik op een open veldje een zittende figuur. Tom Claassen (1964) noemde deze sculptuur In Bed (2). Een meer dan levensgrote figuur zit op een (klein) bed, de figuur lijkt in gedachten verzonken. Wie ben ik? Wat ben ik? Mijn hoofd zit ook vol gedachten van wat ik allemaal heb ervaren. In het midden van het park vind je een klein terras (Grotto) daar is het goed toeven met een kop gember thee en een tosti.

De beeldententoonstelling ARBOS is tot en met 6 oktober 2024 te zien in park De Oude Warande in Tilburg. Hier vind je alle details.

© tekst en foto’s Wilma Lankhorst

© gebruik van de afbeeldingen met dank aan en met toezegging van de genoemde musea, artiesten en alle bruikleengevers.